Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor: Açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
'nde oy verme işlemi sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.
Erdoğan Ankara'ya gidiyor
Erdoğan Ankara'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere İstanbul Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
Açıklamalarda bulunacak
Açıklamalarda bulunacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın seçimlere ilişkin saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini açıkladı.
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