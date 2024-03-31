Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor: Açıklama yapacak

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Ankara'da sandıklar açılıyor, oylar sayılıyor. Ankara büyükşehir belediyesi için seçim Cumhur ittifakı adayı Turgut Altınok ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş arasında geçiyor. "Ankara seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, açılan sandık oranı, il, ilçe, genel meclisi, belediye meclisi seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları ile büyükşehir belediye başkanı kim oldu, seçimi kim hangi aday kazandı?" sorularının cevabı netlik kazanıyor. Ankara 2024 seçim sonuçları son durumu canlı olarak haberimizde ve Yeni Şafak seçim sayfasında... İşte Ankara seçim sonuçları...