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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gidiyor: Açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın seçimlere ilişkin saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini açıkladı.

21:42 - 31/03/2024 الأحد
Güncelleme: 22:55 - 31/03/2024 الأحد
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
'nde oy verme işlemi sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

Erdoğan Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere İstanbul Kısıklı'daki evinden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

Açıklamalarda bulunacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın seçimlere ilişkin saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap edeceğini açıkladı.





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