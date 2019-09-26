31 Mart seçimi için çifte dava

31 Mart mahalli seçimlerinde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında üç ayrı dava açıldı. İddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir’de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında “görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan üç iddianamede de kaybolan ve yanlış partiye aktarılan oy pusulası ve oyların seçim sonucuna etki ettiği vurgulanırken, itiraz ve yeniden sayım işlemlerinden ötürü kamunun ekonomik zararının ve kişi mağduriyetinin doğduğu ifade edildi.

ANNESİNİN YERİNE OY KULLANMIŞ

Hazırlanan iddianamelerden bir tanesinde 1925 doğumlu olan ve seçimden 1 hafta önce vefat eden M. K isimli kişinin yerine imza atılıp oy kullanıldığı anlatıldı. Kadıköy 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. M.K’nın oğlu A.K

ifadesinde, annesinin seçimden 1 hafta önce vefat ettiğini ve oy kullanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, annesinin adının karşısına imza atıldığını gördüğünü söyledi.

GÖREVİ İHMAL ETTİLER

Söz konusu 2 bin 81 no’lu sandıkta başkan ve üye olarak görev yapan beş şüphelinin yer aldığı iddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Şüpheliler ifadelerinde, kimlik kontrol ve imza işlemlerini dönüşümlü yaptıklarını, suç kastıyla hareket etmediklerini ve fazladan atılan imzanın kime ait olduğunu bilmediklerini söyledi. İmza üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu hazırlanan kriminal raporda listede mükerrer imzaya rastlanmadı. İddianamede şüpheli sandık görevlilerinin görevi ihmal ettikleri ifade edilerek kayıtlı olmayan bir kişinin oy kullanmasına sebep oldukları dile getirildi.

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55 OY AK PARTİ YERİNE DP’YE YAZILMIŞ

Hazırlanan iddianamelere göre 2 bin 73 nolu sandıkta Ak Parti’ye ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı belirlendi. Sandık başkanı Yusuf Tunaboylu’da dahil olmak üzere beş sandık görevlisi yaptıkları savunmada sandık sonuç tutanağındaki imzaları kabul ederek, suç kastıyla hareket etmediklerini söyledi. İddianamede İBB seçimlerine ilişkin sandık sonuç tutanağının gerçeğe aykırı tanzim edildiği ve imzalanarak ortaya çıkan ihmalin seçim sonuçlarına etki edecek önemde olduğu vurgulandı.

5 pusula kayboldu

İddianamelerde ayrıca bin 45 no’lu sandıkta kullanılıp geçersiz sayılan yedi oy pusulasından beşinin kaybolduğu yönünde ihbar yapıldığı anlatıldı. Sandık başkanı Ümran Aşkın olmak üzere sandık görevlileri yaptıkları savunmada tüm işlemlerin usule uygun yapıldığı ve mühürlü oy torbasını seçim kuruluna teslim ettiklerini ifade etti. İddianamede beş adet oy pusulasının kaybolmasının seçim sonuçlarına etki edici önemde olduğu vurgulandı.

37’sine FETÖ davası

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ’den dava açıldı. Hazırlanan yedi ayrı iddianamede üç sanığın “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma”, 34 sanığın da “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan cezalandırılması istendi.