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32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara merkezli 32 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yıllarında sınav sorularını usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:39 . 31/01/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca sınav öncesi örgüt üyelerine dağıtılması ve kamu kurum-kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.


Sınavlar ile ilgili düzenlenen olağan dışılık analiz raporlarındaki kriterleri taşıyan, örgüt evlerinde kaldığı belirlenen, ayrıca sınav sorularını alıp dağıttığı, örgütün mahrem imamları ile irtibata geçtiğine yönelik haklarında delil ve beyanlar bulunan 35 şüpheli, tespit edildi.


Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kaydı da bulunan şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ/PDY soruşturması
#FETÖ
1 saat önce
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32 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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