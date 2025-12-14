32 yılda bir oluyor! Üç aylar bu yıl iki kez başlayacak: İşte tarihleri...

"Bu geceler, Müslümanların tövbe istiğfar edip dua etmeleri, kaza veya nafile namaz kılıp oruç tutmaları, Kur'an okuyup dinlemeleri, sadaka vermeleri, sıla-i rahim yapmaları gibi salih amellere ve maddi, manevi dayanışma içerisine girmelerine birer vesiledir. Bu tür zamanlarda oluşan manevi atmosfer, inananların maneviyatını güçlendirdiği gibi pek çok insanın günahtan el çekmesine de zemin hazırlamaktadır. Bunun yanında kandil geceleri insanların camiyle buluşmaları, dinin emir ve yasaklarını öğrenmeleri açısından da değerlidir. Ayrıca bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağladığı gibi toplumsal bir bilinç ve şuur oluşmasına da vesile olmaktadır."