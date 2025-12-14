32 yılda bir oluyor! Üç aylar bu yıl iki kez başlayacak: İşte tarihleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kameri ay hesaplamalarına göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mukaddes üç aylara bu yıl ikinci kez girilecek. Hicri ay hesaplamalarına göre 1 Ocak’ta başlayan mukaddes üç aylara, 21 Aralık Pazar günü yeniden başlanacak. Aynı yıl içinde üç ayların başlangıcının iki kez yaşanması ise 32-33 yılda bir görülen nadir bir durum olarak dikkat çekiyor.
Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
"Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak"
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
"Üç aylar, kulun kalbini yenilediği bir hazırlık mevsimidir"
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, yaptığı açıklamada, İslam geleneğinde recep, şaban ve ramazan aylarının yılın diğer zaman dilimlerinden farklı bir manevi atmosfere sahip olduğunu söyledi.
"Bu mukaddes gün ve geceler, birlik ve beraberliğimize katkı sağlıyor"
Üç aylar içerisinde bulunan Regaip, Miraç, Berat geceleri ile ramazandaki Kadir Gecesi gibi manevi zamanların kulun Rabb'iyle bağını güçlendirdiğini vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:
Tiryaki, ibadetleri yalnızca üç aylarla sınırlı tutmadan tüm yıla yaymanın daha hayırlı olduğunu ifade etti.