Üç aylar ne zaman başlıyor 2025-2026? Diyanet takvimiyle Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri netleşti

Müslüman alemi için yılın en yoğun manevi dönemini ifade eden Üç Aylar, 2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimiyle birlikte kesinlik kazandı. Regaip, Miraç, Berat kandilleri ile On Bir Ayın Sultanı Ramazan’a hazırlık sürecini kapsayan bu mübarek zaman dilimi, ibadet, tevbe, arınma ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul ediliyor.





2025 yılı ise Hicri takvimin miladi takvime göre kayması nedeniyle nadir görülen bir olaya sahne olacak ve Üç Aylar aynı yıl içinde iki kez idrak edilecek.