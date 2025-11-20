Üç aylar ne zaman başlıyor 2025-2026? Diyanet takvimiyle Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri netleşti

Müslümanların en yoğun manevi dönemlerinden biri olan Üç Aylar yaklaşırken, Diyanet takviminde yer alan detaylar büyük ilgi görüyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcıyla birlikte Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi mübarek zamanlar da yaklaşıyor. Bu yıl Üç Aylar’a ilişkin takvimde dikkat çeken özel bir durum bulunuyor. İbadetlerin, duaların ve manevi hazırlığın arttığı bu süreçte, milyonlarca kişi Ramazan’a doğru manevi bir yolculuğa hazırlanıyor. Peki bu yıl üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Diyanet takvimine göre, 2025 üç ayların başlangıcı ve 2026 dini günler takvimi...
Müslüman alemi için yılın en yoğun manevi dönemini ifade eden Üç Aylar, 2026 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimiyle birlikte kesinlik kazandı. Regaip, Miraç, Berat kandilleri ile On Bir Ayın Sultanı Ramazan’a hazırlık sürecini kapsayan bu mübarek zaman dilimi, ibadet, tevbe, arınma ve yeniden doğuşun sembolü olarak kabul ediliyor.
2025 yılı ise Hicri takvimin miladi takvime göre kayması nedeniyle nadir görülen bir olaya sahne olacak ve Üç Aylar aynı yıl içinde iki kez idrak edilecek.
Üç Aylar 2025’te iki kez yaşanacak
Hicri takvim güneş yılına göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kaydığı için bazı dönemlerde miladi yıl içerisinde mükerrer dini zaman dilimleri görülebiliyor. Diyanet’e göre bu yıl da bu özel döngü gerçekleşiyor.
İlk Üç Aylar: 2025’in Ocak-Mart döneminde yaşandı.
İkinci Üç Aylar: Yeni Hicri yılın başlangıcıyla birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü tekrar başlayacak.
Bu durum yaklaşık 33 yılda bir ortaya çıkan ve İslam dünyası açısından dikkat çeken bir takvim uyumsuzluğu olarak biliniyor.
2025-2026 Üç aylar başlangıç tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre yeni Üç Aylar’ın başlangıcı şu şekilde:
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı: 18 Şubat 2026 Çarşamba
Son Oruç Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma
Bu tarihlerle birlikte, Müslümanların manevi hazırlık süreci Aralık ayından itibaren başlayarak 2026 Ramazan’ına kadar uzanacak.
2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Diyanet’e göre Ramazan 2026 yılında kış mevsiminin ortasına denk geliyor.
Bu sebeple oruç süreleri görece daha kısa olacak.
Ramazan Başlangıcı: 18 Şubat 2026 Çarşamba
Ramazan Bitişi: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Kış döneminde tutulan Ramazan oruçları özellikle serin havalar nedeniyle daha kolay kabul ediliyor ve birçok kişi için ibadetin manevi huzuru daha güçlü hissediliyor.
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, 5/348-349 [3534])
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (el-Bakara, 2/184-185) Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]) Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.
Manevi Yoğunluk Başlıyor: Müslümanlar İçin Hazırlık Zamanı
Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi atmosfer hissedilir şekilde güçleniyor. Kandiller, oruçlar, dualar, hayır ve yardımlaşma faaliyetleri artarken toplumda dayanışma duygusu da yoğunlaşıyor.
2025’te yaşanacak çifte Üç Aylar döngüsü, ibadet ve tefekkür için ekstra bir fırsat sunuyor.