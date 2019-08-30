Gündem 38 ile yenijandarmakomutanı
POLİTİKA

38 il’e yeni jandarma komutanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 4 albay generalliğe yükseltilirken, 18 generalin görev yeri değişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Semih Okyar
Semih Okyar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı, Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi. Buna göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

18 GENERALİN YERİ DEĞİŞTİ

Karar kapsamında, 18 general ve 30 albayın görev yeri değişti. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı’na, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’na atandı.

TUNCELİ’DEN FOÇA’YA

Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı’na, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığı’na, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

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TRABZON’A DEMİR

Karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu Konya İl Jandarma Komutanlığı’na, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Mardin İl Jandarma Komutanlığı’na, Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na atanan isimlerden oldu.

  • Kritik atama
  • Atamalarda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevlendirilen isim dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ üyelerini yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu. Okyar, Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan FETÖ üyelerini Marmaris’te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

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