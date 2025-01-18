4 günde sahte içkiden 38 can kaybı

İstanbul’da sahte içkiden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 4 günde ölenlerin sayısı 38’e yükseldi.
Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul’da sahte içki faciasında 4 kişi daha hayatını kaybetti. Son 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.
ÖLÜM DEPOSU
Bayrampaşa’da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, plastik kap içerisinde 1 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 3 litre votka, şeffaf cam şişe içerisinde 1,5 litre rakı, cam şişe içerisinde 2 litre viski ve plastik şişe içerisinde malt ibareli viski aroması ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ali Çolak (63) adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ CEZAEVİNE
İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da tespit edilen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenlemişti. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirilmiş, zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Sıkı denetim
- Sahte alkolden ölümlerin artması üzerine 8 ilçede eş zamanlı denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile ilçelerin zabıta ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Esenyurt, Kadıköy, Şile ve Tuzla'da alkol satışı yapan işletmelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda alkol satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimler sırasında işletme ruhsatları ve alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken Asayiş Bürosu ekipleri de mekanların depo ve tezgâh arkası bölümlerini aradı. Eş zamanlı yapılan denetimler, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde de görüntülendi. Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.