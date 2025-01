Katil sürücünün avukatından şoke eden savunma: Ben de alkollü araç kullanıyorum

Barkın Barı'nın ailesinin avukatlarından Yeşim Toplu da kararın kendilerini umutlandırdığını kaydetti. Toplu, "Bugün özellikle bizim açımızdan da şunu görmek çok güzel bir his; hala adaletin, savunmalarımızın bir karşılığını görebiliyoruz. Bunu görmek ve müvekkilimizle paylaşmak çok güzel. Dilerim diğer davalarda da tatmin edici sonuçlar olur. Olası kast hususu özellikle her trafik kazaları için değil, birçok olayda aynı şekilde mahkemeler tarafından incelenip benzer kararlar verilmesini temenni ediyoruz. Çok umutlandık, bu açıdan çok güzel bir his" diye konuştu.