Adana'da otomobil göle düştü: Bir çocuk öldü üç kişi aranıyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince otobüsün alandan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza anının görüntüleri ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.