Adana'da otomobil göle düştü: Bir çocuk öldü üç kişi aranıyor

Adana Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi. Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.