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Adana'da otomobil göle düştü: Bir çocuk öldü üç kişi aranıyor

Adana'nın Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 1 çocuğun cesedine ulaşılırken anne, baba ve 1 çocuğu daha arama çalışmaları devam ediyor.

13:27 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 13:41 - 21/07/2024 Pazar
AA
Adan'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp.
Adan'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp.

Adana Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.


Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edildi: Bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi.


Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi. Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.





#Adana
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