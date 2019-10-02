Gündem 40 metrelik obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi hayatını kaybetti
KARAMAN

Karaman'da 40 metrelik obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

40 metrelik obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

Karaman'da 40 metrelik obruğa inerek yarasa gübresi çıkarmak isteyen Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü.
Obruktan yarasa gübresi çıkarmak isteyen kişi öldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki dağlık arazideki obrukta meydana geldi. Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi.

DHA
Memduh Baştürk (71), dengesini kaybederek 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Obruk içinde dengesini kaybeden Baştürk, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları Baştürk'ü kurtaramayınca AFAD ve jandarmaya haber verdi.

DHA
AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Memduh Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla Baştürk'ü, iki sedye arasına sarıp, halat yardımıyla dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baştürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA
Memduh Baştürk, iddiaya göre yarasa gübresi toplamak için yakınlarının yardımıyla halat ile yaklaşık 40 metre derinliğindeki obruğa indi.

Baştürk'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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