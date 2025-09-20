Yeni Şafak
44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

09:5720/09/2025, Cumartesi
IHA
E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit’te düzenlenen operasyonla, "Nitelikli Yağma" suçundan aranan ve hakkında 44 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerinden oluşturulan özel ekip, E.B. (40) isimli şahsın yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Şahsın Edremit’in Güre Mahallesi’ne geleceğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda yakalanan E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.


