44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT timlerinden oluşturulan özel ekip, E.B. (40) isimli şahsın yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.