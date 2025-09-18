Yeni Şafak
117 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Tokat'ta yakalandı

13:4718/09/2025, Perşembe
Firari hükümlü Tokat'ta yakalandı
Tokat’ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Tokat JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.


Hakkında 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarma dedektifleri JASAT’ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu saklandığı yerde yakalandı.


Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.



