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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kara Harp Okulu davasında karar çıktı

47 müebbet

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin davada karar çıktı. 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme heyeti, 28 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 147 sanık çeşitli oranlarda hapse çarptırılırken, 94 sanık da beraat etti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kara Harp Okulu davasında karar çıktı
Kara Harp Okulu davasında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin kritik davalarından biri olan 307 sanıklı Kara Harp Okulu (KHO) davasında dün karar duruşması yapıldı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmada darbeci sanıklara ceza yağdı.

194 sanığa “darbeye teşebbüs”, “darbeye teşebbüse yardım”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “FETÖ üyesi olmak” suçlarından ceza verildi. Mahkeme heyeti 19 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmederken 147 sanık ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

KERİM ACAR’A AĞIR MÜEBBET

Mahkemenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği isimlerin arasında o dönem okul dekanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Kerim Acar da yer aldı. Darbecilerin atama listesinde adı “KHO Komutanı” olarak geçen Acar, Okul Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz’ün derdest edilmesinin ardından firari darbeci İlhami Polat’ın araması üzerine okula gelmişti. Dava konusu iddianamede, KHO’daki tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin Polat olduğu, sanık Kerim Acar’ın ise “olayda etkin olmayan pasif lider rolü üstlendiği” ifade ediliyordu.

DARBECİYE İYİ HAL İNDİRİMİ

Sanıklardan 28’ine önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Darbeye yardım suçundan 110 sanığa ceza verildi. 67 sanığa 15 yıl ceza veren mahkeme, 43’nü de iyi hal indirimi uygulayarak 12 yıla çarptırdı.

Mahkeme, bu sanıklardan tutuksuz yargılanan 36 sanık için adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Yargılanan 37 sanık darbe suçundan beraat ederken, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası aldı. Bu sanıklardan bazıları tutuklu kaldıkları süreler göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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ASKERİ ÖĞRENCİLERE BERAAT

Mahkeme, aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 94 sanığın tüm suçlardan beraatına hükmetti. Söz konusu askeri öğrenciler için, “sanıkların olay gecesi askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama, değerlendirme ve buna karşı karar alma hususunda tecrübe, rütbe ve bilgi düzeyleri değerlendirilerek” TCK’nın 30/4 maddesi gereği hataya düştüklerinin kabulü ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

  • Generali derdest edenlere 36 yıl
  • Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan darbeci eski yarbay Ali Tolga Sıçrar, eski binbaşı Hasan Hüseyin Eçik, eski istihbaratçı yüzbaşı Ahmet Tufan, eski üsteğmen Eser Coşar’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa, Okul Komutanı İzzet Çetingöz ile emir astsubayının derdest edilmesi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 27 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası verdi.

Darbeci albayın dosyası ayrıldı

Mahkeme, 16 Temmuz sabahı Kara Harp Okulu’ndan ayrılarak kayıplara karışan darbeci albay İlhami Polat’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyasını ayırdı. Darbeci Polat, 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu’ndaki darbe faaliyetlerini organize eden ve okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz’ü derdest eden isim olarak biliniyor.

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