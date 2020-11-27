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Gündem 4üncü kattan düştüğü iddia edilmişti, komadan çıkınca gerçek ortaya çıktı Ölseydim, intihar etti diyeceklerdi
MALATYA

4'üncü kattan düştüğü iddia edilmişti, komadan çıkınca gerçek ortaya çıktı: Ölseydim, intihar etti diyeceklerdi

Malatya'da misafirliğe gittikleri evde tartıştığı eşi Gürkan E.’nin (33), dövüp 4’üncü katın balkonundan attığı öne sürülen bir çocuk annesi Firuze E. (24), yaşadıklarını anlattı. Firuze E., "Anneme gitmek istediğimi söyleyince eşim tepki gösterip, benimle tartışmaya girip saldırmaya başladı, ardından kolumdan tutup balkona doğru savurması ile 4'üncü kattan aşağıya düştüm” dedi.

Haber Merkezi DHA
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Malatya'da yaşayan 2 yıllık evli Gürkan ve Firuze E. çifti, 20 Eylül'de misafirliğe gittikleri arkadaşlarının evinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Gürkan E., iddiaya göre eşini savurup, balkondan attı. Hastaneye kaldırılan Firuze E., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Gürkan E., eşinin balkondan düştüğünü iddia etti. Yoğun bakımdan çıkan Firuze E. ise ifadesinde kendisini eşinin attığını söyledi. Sağlığına kavuşan Firuze E., Gürkan E.'den şikayetçi olup, boşanma davası açtı.

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  • Malatya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gürkan E. hakkında 'Basit yaralama' suçlaması ile dava açıldı. Gürkan E.'nin tutuksuz yargılandığı davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

"Bir an öldüğümü düşündüm"


Firuze E., yaşadıklarını anlatarak, "Yaşananları anlatmam imkansız, öldüğümü düşündüm. Evimizde tadilat olduğu için eşimin arkadaşında kalıyorduk. Anneme gitmek istediğimi söyleyince eşim tepki gösterip, benimle tartışmaya girip saldırmaya başladı, ardından kolumdan tutup balkona doğru savurması ile 4'üncü kattan aşağıya düştüm. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Düşmeden dolayı sol bacağımda platin takıldı, yüzümün sol tarafında ise protez yerleştirildi. Ayağımda ise, 3 santimlik kısalma meydana geldi" diye konuştu.

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"Ölseydim 'intihar etti' diyeceklerdi"

Eşi Gürkan E.'nin polis ifadesinde balkondan kendinin düştüğünü iddia ettiğini ifade eden Firuze E., "Ben ölüm döşeğindeyken, olaydan sonra boşanma davası açtığım eşim benim balkondan düştüğümü söylemiş. Polis de hastanede müşahede altından benim ifademi almış. Benim intihar ettiğimi beyan etmişler. Sağlığıma kavuşunca polise gidip intihar değil, balkondan kocamın atması ile düştüğümü söyledim. Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi. Beni bu hale getirenden şikâyetçi oldum ve boşanma davası açtım. Mahkeme tarafından koruma tedbir alındı" dedi.


  • Firuze E.'nin avukatı Fatih Adak, olayın basit yaralama olmadığını, adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini istediklerini, bu konuda hukuki taleplerde bulunacaklarını dile getirdi.

Darp iddialarını reddetti

Firuze E.'nin eşi Gürkan E. ise polise verdiği ifadesinde, "Firuze E. benim 2 yıllık eşim olur. 20.09.2019 günü saat: 09.50 sıralarında kendi evim tadilatta olduğu için arkadaşım M.Y.'nin evinde misafir olarak bulunuyorduk. Olayın olduğu gün eşim Firuze ile evin salonunda bir süre tartıştık. Kendisini herhangi bir şekilde darbetmedim. Bir süre sonra eşimin bağırma sesini duyunca M.Y. ile birlikte salonu gittiğimizde Firuze yoktu. Daha sonra balkona gittiğimizde Firuze'nin balkondan düşmüş olduğunu gördük" iddiasında bulundu.

Darp edilen kadın büfeci: Geçim kaynağımı bu adilerin yüzünden kapatıyorum
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İddiaya göre Kürşat Z., alışveriş yapmak için gittiği büfenin işletmecisi Elif Gültekin'e sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulundu.
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Bunun üzerine Elif Gültekin, Kürşat Z.'yi dışarı çıkarmak istedi. Ancak Kürşat Z., Gültekin'e tekme- tokat saldırdı.
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Yere yığılan Gültekin'e tekmeler atmayı sürdüren Kürşat Z. ardından büfeden çıkıp kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Büfeye gelen başka bir müşterinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kürşat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kürşat Z., serbest bırakıldı.
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Yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlatan Elif Gültekin, Eşim 4,5 yıl önce vefat etti. Ben burayı yalnız işletiyorum. Büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira 1 de sigara istedi. Verdim sonra sözlü tacize başladı. O sırada bir kadın komşum geldi. Onunla muhabbet ediyorduk. Ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim. Elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir kez vurdum, korkutmak için. Geldi beni darbetti dedi.
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Saldırganı tanımadığını söyleyen Gültekin, Kürşat Z.'nin serbest bırakılmasını eleştirip, Adamı 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum. Can güvenliğim olmadığı için dükkanı kapatıyorum“ dedi.
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Darp edilen kadın büfeci: Geçim kaynağımı bu adilerin yüzünden kapatıyorum
Muğla'nın Milas ilçesinde Kürşat Z., iddiaya göre müşteri olarak gittiği büfenin işletmecisi 2 çocuk annesi Elif Gültekin'e (55) sarkıntılık yapıp, sözlü tacizde bulunduktan sonra tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Elif Gültekin, "Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bu adilerin yüzünden kapatıyorum" dedi.


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