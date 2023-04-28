5 bin sınav görevlisine ihmal yaptırımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022’de düzenlediği oturumlarda hatalı gördüğü 4 bin 806 sınav görevlisine ihmal yaptırımı uyguladı. Sınav tarihlerinde sınav salonları kamera ile anlık olarak izleniyor. Kamera kayıtları sınavın ardından hazır bulunan komisyon tarafından inceleniyor. Olağan dışı durum tespit edildiğinde gerekli yaptırım uygulanıyor. 2022’deki sınavlarda, 561 bin 389 adet kamera uygulaması gerçekleştirildi. Yalnız adaylar değil salonlardaki sınav görevlilerinin de hal ve hareketleri inceleniyor. Komisyon incelemeleri sonrası 2022’de hata yapan 4 bin 806 sınav görevlisine yaptırım uygulandı.