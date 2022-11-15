​5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başlıyor.

İlki 2018 yılında gerçekleşen Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 15 Kasım Salı günü açılış töreniyle başlayacak. Törende usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker’in ‘'Şifa Niyetine '' adlı tiyatro oyunu da seyirciyle buluşacak.

10 Ülkeden 182 film başvurusu’nun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film, Jüri Özel Ödülü ve İbrahim Hakkı Özel Ödülü için de yarışacak. Başkanlığını Yapımcı Mehmet Canpolatın üstlendiği jüride Yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm Başkan Doç.Dr Zuhal Akmeşe Demir, Yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor. Başvuruların 30 Ekim’de tamamlandığı 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül verilecek.

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USTALARLA SÖYLEŞİ

Kısa film festivali boyunca dünyanın farklı ülkelerinden getirilen filmler, yönetmenler, atölye çalışmaları, gösterimler ve söyleşiler gerçekleşecek. Türkiye’nin ve Anadolu’nun sanata olan ihtiyacına yönelik yeni çalışmalar hedefleyen festivalde, yerli sinema olgusu irdelenirken ülkemiz sinema dilinin yol haritası da ortaya konulacak. Geniş oyuncu konuklarıyla keyifli bir süreç yaşanacak festivalin ikinci günü saat 10.00’da Oyuncu Boğaç Aksoy ve Oyuncu Nazlı Tosunoğlu söyleşisi gerçekleşecek. Tüm gün süren film gösterimlerinin ardından, saat 16.00’da Oyuncu Melih Özkaya ve Oyuncu Burak Sarımola söyleşisi var. 17 Kasım Perşembe günü Ustaların Buluşması söyleşi programında ise saat 10.00’da Yönetmen Nazif Tunç’la Ahmet Edebali söyleşisi gerçekleşecek.

BELGESELİN ÖZEL GÖSTERİMİ

Festivalin üçüncü günü belgesel özel gösterim de yer alacak. Çekimleri yakın zamanda biten Tevfik İleri Belgeseli, saat 14.00’de izleyiciyle buluşacak. Belgeselde, Meclis Başkanlığı, Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan, 60 darbesinde yakalanarak Kayseri Cezaevine konulan ve kötü cezaevi koşulları içinde hayatını kaybeden Tevfik İleri’nin hayatı anlatılıyor. Belgeselin ardından Tevfik İleri’nin torunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ile özel bir oturum gerçekleştirilecek. Film gösterimlerinin devam ettiği festivalin son gününde, saat 10.00’da Oyuncu Mahmut Cevher söyleşisi yer alıyor.

GRUP İMERA KONSERİ

5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni ve kapanış programı, 18 Kasım Cuma günü Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Kapanış konuşmaları ve festivalde ödül alan film temsilcilerine ödülleri verilecek. Program, ödül töreninin ardından, “Grup İmera” konseri ile sona erecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Siirt Valiliği’nin himayesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi’nin desteklediği festivalin onursal başkanlığını Prof. Dr. Yasin Aktay, Festival direktörlüğünü ise Akademisyen ve Yönetmen Ahmet Bikiç yapıyor. Festivalle ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.siirtkisafilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.