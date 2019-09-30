Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Şanlıurfa’dan 5 yıl önce

dağa kaçırılan oğlu Aziz için Diyarbakır’a gelen anne Sıddıka Tatlı da, HDP il binası önünde evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Sıddıka Tatlı ile eylemdeki aile sayısı, 49’a çıktı.

ÜNİVERSİTEDEYKEN KANDIRDILAR

Anne Tatlı, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geldiğini, oğlunun 22 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa kaçırıldığını söyledi. Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrenci olan oğlundan 2015 yılından bu yana haber alamadığını aktaran anne Tatlı, şöyle konuştu: “Oğlum Mardin Artuklu Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyken, onu kandırıp götürdüler.”

SAĞ MI ÖLÜ MÜ BİLMİYORUM

“22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, haber alamadım. Gittiği günün akşamı saat 21.00’de yurt müdürü aradı, oğlumun olmadığını söyledi. Arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla hemen Mardin’e gittik. Valizini ve ‘Anne hakkını bana helal et, ben gidiyorum’ diye not bırakmış.”

5 YILDIR YASTAYIZ

Oğlunun bir an önce eve gelmesini isteyen anne Tatlı, “Ölü mü diri mi? Bilmiyoruz, 5 yıldır yastayız. Sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Çok aradık Kobani’ye gittik, bulamadık. Hastayım, yeni ameliyat oldum ayakta duramıyorum, belki beni görüyor. Oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç. Yeter artık, ciğerimiz bitti” dedi.

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Oğlumu HDP götürdü, tespitli ve ispatlıdır

Şevket Bingöl

Oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül’de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, çocuklarının HDP tarafından dağa götürüldüğünün tespitli ve ispatlı olduğunu, çocuklarını almadan da gitmeyeceklerini belirtti. Şevket Bingöl, şunları söyledi: “Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Bu HDP’lilerin bir tane belediyesini bırakmasınlar, bunların belediyesi kaldığı sürece terör bitmez, terör devam eder. Çünkü bunlar çocukları kaçırıp dağa satıyorlar, dağa götürüyorlar. Ben 81 milyon insanın çocukları için buradayım. Bu çocuklar dağa kaçırılmadıysa eğer, niye çıkıp bir cevap vermiyorlar? Madem ki ‘Biz götürmedik’ diyorlar, çıksınlar, gelsinler karşımıza, her şeyimiz tespitli ve ispatlıdır. HDP tarafından götürüldüğü ispatlıdır. Madem götürmediniz, sizin il başkanlarınız nereden biliyor çocuğumuzun dağda olduğunu, il başkanları, teşkilat başkanları, milletvekilleri emir alarak götürüyorlar.”

Annelerle beraberiz

Üzeyir Öke (sol) Keziban nÖke (sağ)

İstanbul’da 3 yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan 39 polisten Yasin İke’nin ailesi, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek verdi. Anne İke, “Rahatsız olmasam giderdim. O annelerle orada otururdum. Ben de orada, onlar gibi haykırırdım. Gönlüm onlarla birlikte” dedi. Baba İke ise, “Annelerle beraberim. Allah teröristleri kahreylesin” diye konuştu.

OYNAT 00:50 Evlat nöbeti tutan annelerden İmamoğlu'na tepki Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 23'üncü gününe girdi. Aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir programda, 'Yanlarına gitsem şovmen olurum' sözlerine tepki göstererek, 'Ekrem İmamoğlu da bir annenin evladıdır. Söylediği sözlere yazıklar olsun' dedi. BiP'te paylaş

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