502 milyonluk yatırım çamura saplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesine bağlı Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde geçtiğimiz eylül ayında başlatılan 502 milyon liralık altyapı çalışmaları, aradan geçen sürede somut ilerleme kaydedilmediği gerekçesiyle tepki topladı. Özellikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu bölgede yürütülen kazılar nedeniyle öğrenciler ve esnaf günlük hayatın ciddi şekilde aksadığını belirtiyor. Bozulan yollar, suyla dolan derin çukurlar ve çamurla kaplanan sokaklar hem ulaşımı zorlaştırıyor hem de güvenlik riski oluşturuyor.

Çalışmaların okul dönemi ve yağışların başladığı süreçte yapılmasına tepki gösteren öğrenciler, yaz aylarında herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini savunuyor. Bölgede yaşayan üniversite öğrencisi D.B., yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı: "Okula gidip gelirken üzerimiz çamur içinde kalıyor. Derin çukurlara dolan sular nedeniyle can güvenliğimiz de tehlikeye giriyor. Geçenlerde çalışmalarda bir vincin devrildiğini gördüm. Toplu taşıma gelmediği için taksi kullanmak zorunda kaldık.” Bir başka öğrenci ise şehir dışından gelenlerin daha büyük zorluk yaşadığını belirterek, “Öğrenciler gerçekten zor durumda. En büyük problemimiz valizler” dedi. Mahalle esnafı da planlamaya tepki gösterdi. Bir esnaf, “Yaz boyu durdular, okulların açıldığı vakti buldular. Her yer çamur içinde, sokaklar adeta survivor parkuru" diye konuştu. Vatandaş, kazı alanlarında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını da dile getirdi.