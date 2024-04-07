53 gün sonra defnedildi

Bayram tatilleri, sevdiklerimizle bir araya gelmek ve keyifli zaman geçirmek için ideal bir fırsat sunarken, aynı zamanda yoğun trafik ve kalabalık sebebiyle stres ve kazaların artış gösterdiği bir dönem. Yoğunluğun dikkat dağınıklığına yol açabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Şule Aydın Yeral, sürücülere ve yolculara önemli önerilerde bulundu.