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53 gün sonra defnedildi

Erzincan İliç’teki maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. 53 gün sonra ulaşılan Yıldız, gözyaşları içinde toprağa verildi. 1.5 yıl önce Yıldız ile dünyaevine giren Gamze Yıldız, “Uğur ben geldim buradayım” diyerek ağladı.

04:00 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 01:11 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Uğur Yıldız
Uğur Yıldız

Erzincan İliç’teki maden sahasında toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonrası 53 gün sonra ulaşılan Yıldız, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 13 Şubat günü maden ocağındaki heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. Olayın ilk gününden bu yana süren arama çalışmalarında önceki gün kamyona ardından akşam saatlerinde Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı cansız beden, otopsi için hastaneye götürüldü. Yıldız’ın cenazesi, işlemlerin ardından aileye verildi.

YÜREKLERİ DAĞLADI

1.5 yıl önce Yıldız ile dünya evine giren Gamze Yıldız, “Uğur ben geldim buradayım” diyerek morgun önünde feryat etti. Eşine son kez sarılmak isteyen Yıldız’ın feryatları yürekleri dağlarken, psikososyal destek ekipleri aileyi yalnız bırakmadı. Yıldız’ın cenazesi, Otlukbeli'ne bağlı Avcıçayırı Köyü'ndeki Cemevi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun da yer aldı.



#Maden faciası
#Aktüel
#Vefat
#Uğur Yıldız
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