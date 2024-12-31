55 milyar TL’lik kaçak ürün gümrüğe takıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde bu yıl ele geçirilen kaçak yakalama değerinin yüzde 139 artarak 55 milyar 178 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bolat'ın verdiği bilgiye göre, ele geçirilen kaçak ürünler arasında uyuşturucu, altın, akaryakıt ve sigara ilk sıraları aldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde bu yıl yakalama değerinin geçen yıla kıyasla yüzde 139 artarak 55 milyar 178 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Bakan Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, “2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Bakan Bolat, buradaki konuşmasında bakanlık olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ihracat ve ithalattaki gümrük işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağladıklarını söyledi.
UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Gümrüklü sahalarda eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin kontrol edilerek, ülke menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bolat, “Geçen yıl yakalama olay sayısı 5 bin 775 idi. 2024'te bu sayı yüzde 26 artarak 7 bin 300'e çıktı. Yıllık yakalamalar geçen yıl rekor seviyeyle 23 milyar lira olmuştu. 2024'te ise yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya ulaştı” dedi. Bolat, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürüttüklerine dikkat çekerek, “2023'te 726 olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken 2024'te olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456'lık artışla 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık” diye konuştu.
3 MİLYAR LİRALIK ALTIN YAKALANDI
Kaçak altın yakalamalarında hem değer hem miktar artışına işaret eden Bolat, “2023'te 117 olayda 557 kilo kaçak altın yakalanmıştı. 2024'te ise olay sayısında yüzde 230, miktar bazında ise yüzde 133 artışla 1,3 ton ağırlığında ve 3 milyar liranın üzerinde kaçak altın yakalanmıştır” ifadelerini kullandı. Akaryakıt kaçakçılığında da mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Bolat, bu yıl tanker ve gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 29 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini bildirdi.
50 bin ton gıda ele geçirildi
- Gümrüklerdeki operasyonel denetimlerle 2024'te 2 bin 173 olayda 917 milyon liralık kaçak tütün yakalandığı bilgisini veren Bakan Ömer Bolat, şunları söyledi: "2024'te 4,469 milyon lira değerinde ve 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi. Gıda türündeki yakalamalarda ise bu yıl miktar bazında yüzde 875, değer bazında ise yüzde 630'luk artışla 1,5 milyar liralık 50 bin tonluk kaçak yakalama oldu. Tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklarda da yakalama olaylarında yüzde 116, miktarda yüzde 481, değerde ise yüzde 322 artışla 5,6 milyon liranın üzerinde yakalama gerçekleşti.”