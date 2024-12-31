55 milyar TL’lik kaçak ürün gümrüğe takıldı

Gümrüklerdeki operasyonel denetimlerle 2024'te 2 bin 173 olayda 917 milyon liralık kaçak tütün yakalandığı bilgisini veren Bakan Ömer Bolat, şunları söyledi: "2024'te 4,469 milyon lira değerinde ve 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi. Gıda türündeki yakalamalarda ise bu yıl miktar bazında yüzde 875, değer bazında ise yüzde 630'luk artışla 1,5 milyar liralık 50 bin tonluk kaçak yakalama oldu. Tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklarda da yakalama olaylarında yüzde 116, miktarda yüzde 481, değerde ise yüzde 322 artışla 5,6 milyon liranın üzerinde yakalama gerçekleşti.”