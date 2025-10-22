550 milyon fidan toprakla buluşacak

Yeşil Vatan Seferberliği’yle 1 yıl içinde 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde vatandaşları fidan dikmeye davet ederek, “81 ilde 922 ilçede, 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 11 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim etkinliği yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği'ne ilişkin bilgi veren Yumaklı, seferberlik kapsamında 86 milyona görev düştüğünü dile getirdi. Hem bireysel hem kurumsal yapılacak faaliyetlerin, 1 yıl boyunca devam edeceğini aktaran Yumaklı, "Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 11 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılındaki 11 Kasım'da, 13,8 milyon fidan aynı gün dikilmiş, bir günde en fazla fidan dikme rekoru olmuş. Bu yıl, bu rakamı aşmak da bizim ikinci bir hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.
MOBİL UYGULAMADAN BAĞIŞ
Yumaklı, "Seferberlik boyunca, yeşil vatana katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, kurumlarımız, firmalarımız 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilirler. Bugünden itibaren, ayrıca Geleceğe Nefes mobil uygulamasını da hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımız, hem internet sitesi, hem de mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilir, kendileri veya sevdikleri için özel sertifika edinebilirler" dedi. Yumaklı sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Daha yeşil bir Türkiye, daha sağlıklı bir gelecek için herkesi, 11 Kasım'da fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyorum. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olsun."
Gazze Hatıra Ormanı kuruyoruz
- Yumaklı, seferberliğin ikinci ayağında gerçekleştirilecek faaliyetlere değinerek, şöyle devam etti: "Bu yıl, yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına, 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde, hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı olması hasebiyle, 'Aile Yılı Ormanları' kuruyoruz. Gazze soykırımında, şehit olan 68 bin masum insan için 'Gazze Hatıra Ormanı' kuruyoruz. Kızılay ile yaptığımız '1 kan verene 3 fidan' kampanyası kapsamında, 4,5 milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonu'muz ile imzaladığımız 'Her Basket Bir Fidan' kampanyası kapsamında, fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."
Erdoğan'dan davet: 11 Kasım'da fidan dikmeye!
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, "Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz" dedi.