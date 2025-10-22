550 milyon fidan toprakla buluşacak

Yumaklı, seferberliğin ikinci ayağında gerçekleştirilecek faaliyetlere değinerek, şöyle devam etti: "Bu yıl, yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına, 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde, hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı olması hasebiyle, 'Aile Yılı Ormanları' kuruyoruz. Gazze soykırımında, şehit olan 68 bin masum insan için 'Gazze Hatıra Ormanı' kuruyoruz. Kızılay ile yaptığımız '1 kan verene 3 fidan' kampanyası kapsamında, 4,5 milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonu'muz ile imzaladığımız 'Her Basket Bir Fidan' kampanyası kapsamında, fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."