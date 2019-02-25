6 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

5 günlük Hakkari hava durumu

5 günlük Van hava durumu

5 günlük Bitlis hava durumu

5 günlük Muş hava durumu

5 günlük Ağrı hava durumu

5 günlük Şırnak hava durumu