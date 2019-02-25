Gündem 6 ile yoğun kar yağışı uyarısı
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6 ile yoğun kar uyarısı! Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak, Van hava durumu

6 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu uyarısında Doğu Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı beklediği duyuruldu. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney ilçeleri, Şırnak'ın doğu ilçeleri ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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