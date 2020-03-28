Gündem 6 sınav için yeni tarih ÖSYM yeni takvimi yayınladı
EĞİTİM

6 sınav için yeni tarih: ÖSYM yeni takvimi yayınladı

ÖSYM, sınav tarihlerini güncelledi. Yeni takvime göre KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de, DGS 9 Ağustos’ta, ALES 16 Ağustos’ta, YDS 27 Eylül’de, YÖKDİL 13 Aralık, İSG 7 Kasım’da yapılacak. MEB de, YKS’de üniversite adaylarının, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM’nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül’de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim’de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta uygulanacak.

ALES 2 KERE YAPILACAK

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık’ta uygulanacak. Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS’ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım’da uygulanacak.

ÖĞRENCİLER RAHAT OLSUN

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi. Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, “Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz” diye konuştu.

YKS’de sorular ilk dönemden

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Buna göre, YKS’de üniversite adayları, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. YKS, 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Örnek kitapçık yayımlandı

  • MLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını yayımladı. LGS’ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek. LGS kapsamında 7 Haziran’da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına “http://odsgm.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Evde eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Abone Ol Google News
İçişleri Bakanlığından yeni genelge

İçişleri Bakanlığından yeni genelge

​Otobüs seferleri 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabilecek.
Türkiye hava sahasını kapattı

Türkiye hava sahasını kapattı

Sivil Havacılık GM: Ülke genelinde tüm dış hat uçuşları durduruldu.
Merkez üssü artık ABD

Merkez üssü artık ABD

​Koronavirüsün en fazla yayıldığı ülke haline geldi.
Beştepe'den 7 kritik karar

Beştepe'den 7 kritik karar

Erdoğan, ​koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı.
DSÖ'den endişe <br>verici açıklama

DSÖ'den endişe
verici açıklama

Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta.
On yedi hastamızı kaybettik

On yedi hastamızı kaybettik

Kritik toplantıdan yeni tavsiye kararları çıktı.

On iki köy ve <br>belde karantinada

On iki köy ve
belde karantinada

Otobüs seyahatleri, piknik alanları... İşte yeni kararlar...
İçişleri: Ertelendi

İçişleri: Ertelendi

S​okağa çıkma yasağı bulunanlar için yeni karar.
Yaka paça uzaklaştırıldı

Yaka paça uzaklaştırıldı

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçıya sert müdahale.
40 milyon kişi ölecekti

40 milyon kişi ölecekti

​Hiçbir önlem alınmasaydı...
Virüs insan üretimi olamaz

Virüs insan üretimi olamaz

​Uzmanlar açıkladı.
Kabinede <br>gündem yoğun

Kabinede
gündem yoğun

Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina<br>kararı alındı

İlk karantina
kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.
İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Fransa'da en genç ölüm

Fransa'da en genç ölüm

​16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili 7 kritik kararı açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili 7 kritik kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alınan yeni tedbir paketini 7 başlıkta açıklayan Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin bundan böyle valilik iznine bağlandığını, kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışamaya geçileceğini, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacağını, piknik alanlarının hafta sonu kapalı olacağını ve hafta içi de buralarda toplu olarak bulunulmayacağını, askerlerimizin 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tabi olacağını, yurt dışı uçuşların tamamen sona erdirildiğini, tüm illerde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacağını bildirdi.
8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD: NATO'ya katılan Kuzey Makedonya'nın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz
Dünya

8 ülkeye yaptırım uygulayan ABD: NATO'ya katılan Kuzey Makedonya'nın ticaretinin artmasını destekleyeceğiz

ABD yönetimi, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyeceğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı,"Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması, bu ülke hükümeti ve halkının uzun yıllardır gösterdiği çabanın bir sonucudur. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, bu bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyecektir" dedi.
Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı
Dünya

Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki İngiliz'den umut verici haber: Mücadeleyi kazandı

İngiltere'de 91 yaşındaki bir Türk'ün ardından, 87 yaşındaki İngiliz vatandaşı da yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.