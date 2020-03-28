6 sınav için yeni tarih: ÖSYM yeni takvimi yayınladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM’nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 25-26 Temmuz’da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül’de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim’de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım’da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık’ta düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta uygulanacak.

ALES 2 KERE YAPILACAK

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık’ta uygulanacak. Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS’ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS’ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık’ta yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım’da uygulanacak.

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ÖĞRENCİLER RAHAT OLSUN

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi. Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, “Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz” diye konuştu.

YKS’de sorular ilk dönemden

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Buna göre, YKS’de üniversite adayları, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12’nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. YKS, 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Örnek kitapçık yayımlandı

MLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını yayımladı. LGS’ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek. LGS kapsamında 7 Haziran’da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına “http://odsgm.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.