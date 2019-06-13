Gündem 6 yaşındaki kızının gözü önünde boşanmak isteyen eşini öldürdü
KARAMAN

Karaman haberleri: Boşanmak isteyen eşini kızının gözü önünde öldürdü

6 yaşındaki kızının gözü önünde boşanmak isteyen eşini öldürdü

Karaman'da yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Ekiz, kendisinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki eşi Tuğba Ekiz'i 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Ekiz - Tuğba Ekiz
Mehmet Ekiz - Tuğba Ekiz

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, dün saat 16.30 sıralarında, aşçı olan Mehmet Ekiz (34),bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in (25) yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı.

DHA
Tuğba Ekiz

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DHA
Mehmet Ekiz
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