6 yıl hapisle aranan FETÖ'cü öğretmen ranzadaki gizli bölmede yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ üyesi, meslekten ihraç öğretmen Gülçin T.'nin saklandığı evi tespit etti. ByLock kullanıcı olduğu öğrenilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülçin T.'nin mart ayından bu yana arandığı öğrenildi.