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6 yıl hapisle aranan FETÖ'cü öğretmen ranzadaki gizli bölmede yakalandı

Denizli'de hakkında FETÖ/PDY'ye üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen Gülçin T. ranzanın içine yaptırdığı gizli bölmede Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gülçin T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.  

12:23 - 29/11/2023 Wednesday
DHA
Firari FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı

Firari FETÖ'cü gizli bölmede yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ üyesi, meslekten ihraç öğretmen Gülçin T.'nin saklandığı evi tespit etti. ByLock kullanıcı olduğu öğrenilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülçin T.'nin mart ayından bu yana arandığı öğrenildi.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, Gülçin T.'nin saklandığı eve dün operasyon düzenledi. Adreste detaylı arama çalışması yapan JASAT, çocuk odasındaki ranzayı inceledi. Gizli bir bölme olduğunu görüp, kapağı açan ekipler, Gülçin T.'yi saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Gülçin T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


#FETÖ
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#Denizli
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