60 sayfalık raporda kritik eşik: Silah bırakma şartı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda sona gelindi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan son toplantının ardından 60 sayfalık taslağın çerçevesi netleşti.

Yedi temel başlıktan oluşan raporun esas içeriği ilk 37 sayfada yer alıyor. Sonraki bölümlerde ise komisyonun çalışma takvimi, dinlenen isimler ve partilerin sunduğu raporlara ilişkin teknik bilgilere yer veriliyor.

İLK 5 BÖLÜM: KRONOLOJİ VE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ

Raporun ilk beş bölümü sürecin başlangıcından bugüne uzanan kronolojik çerçeveyi içeriyor. “Komisyon Çalışmaları” başlıklı ilk bölümde Ahlat-Malazgirt ve 30 Ağustos programları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis açılışındaki tokalaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili açıklamaları gibi siyasi temas noktalarına yer veriliyor.

İkinci bölümde “Terörsüz Türkiye”, demokrasinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma hedefleri sıralanıyor. Üçüncü bölümde “Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri” anlatılıyor.

Dördüncü bölümde komisyon dinlemelerinin analizi ve partiler arasındaki ortak mutabakat alanları aktarılıyor. Beşinci bölüm ise örgütün feshi ve silah bırakma sürecine ayrılmış durumda.

YASAL DÜZENLEMELER SİLAH BIRAKMA ŞARTINA BAĞLI

Taslakta dikkat çeken unsurlardan biri, yapılacak yasal düzenlemelerin PKK’nin silah bırakmasının fiilen kesinleşmesi ve bunun yürütme organı tarafından tespit edilmesi şartına bağlanması. Buna karşın, partilerin silah bırakma ile yasal adımların karşılıklı ve eş zamanlı ilerlemesi konusunda mutabakata vardığı ifade ediliyor.

Süreç takibi için yürütme tarafından özel bir görevlendirme yapılması ve bunun müstakil, geçici bir yasal düzenlemeyle güvence altına alınması öneriliyor. Düzenlemelerin “cezasızlık” ya da “af” algısı yaratmaması için adli süreç işletileceği de özellikle vurgulanıyor.

YASAL DÜZENLEME VE DEMOKRATİKLEŞME

Raporun en kapsamlı bölümleri altıncı ve yedinci başlıklar.

Altıncı bölümde; örgüt üyelerinin durumu, toplumsal bütünleşme, izleme ve raporlama mekanizmaları ile süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanmasına ilişkin öneriler sıralanıyor.

Yedinci bölüm ise demokratikleşme adımlarını içeriyor. Şiddet içermeyen eylemlerin terör tanımı dışında bırakılması ve Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımın netleştirilmesi de öneriler arasında.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda ortak mutabakatla değişiklik yapılması önerilirken, kayyım uygulamalarına ilişkin olarak görevden alma halinde belediye başkanının yerine seçimin belediye meclisi iradesiyle yapılması öneriliyor.