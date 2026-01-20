Komisyon taslak raporu tamamladı

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda nihai rapor hazırlıklarına devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve koordinatör üyeler, rapor yazımı için dün dördüncü kez bir araya geldi. Buluşma öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Suriye’deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?” sorusuna Yıldız, “Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. İşler daha da kolaylaşır” cevabını verdi.

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de açıklama yaptı. Bölgede silahların susmasının sevindirici olduğunu söyleyen Emir, “Beklentimiz Suriye’de kapsayıcı bir anayasa yapılması” dedi.Grup temsilcileri daha önce gerçekleştirdikleri toplantılarda raporun çerçevesine ilişkin görüş ve önerilerini ortaya koymuşlardı. Bu öneriler ve siyasi partilerin daha önce hazırladığı raporlar çerçevesinde bir taslak rapor hazırlandı. Siyasi parti temsilcileri artık bu taslak üzerinde çalışma yürütecek. Taslakta eksik kalan noktalar hakkında değerlendirme yapacak olan siyasi parti temsilcileri bunlarla ilgili önerilerini sıralayacak. Temsilcilerin önerisi doğrultusunda eksiklikler giderilerek rapora son şekli verilecek. Toplantı sonrası konuşan Yıldız, “Taslak rapor üzerinde anlaştık. Bir kez daha toplanacağız. Uzlaşma var. Raporun içinde süreç yasası var” diye konuştu.