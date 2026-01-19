Asıl hedef Terörsüz Türkiye

Ankara’da ise gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan çok boyutlu bir girişim olarak okunuyor. Ankara’daki değerlendirmelerde, “terör örgütünün özellikle Kandil’deki ve buradan Suriye’ye geçen şahin kanadının, dış güçlerin de etkisiyle Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratabilecek girişimlerde bulunduğu” tespiti öne çıkıyor.

Türkiye’nin bu riskleri dikkate alarak askeri, istihbari ve diplomatik tüm senaryolara karşı hazırlıklarını sürdürdüğü kaydediliyor. Türkiye, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ederken, ilkesel olarak konuyu Suriye’nin iç meselesi olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Ankara’nın önceliği sorunun müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi. Bununla birlikte, Suriye yönetiminin talep etmesi ve sahadaki gelişmelerin gerektirmesi halinde askeri desteğin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.