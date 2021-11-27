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ANKARA

61 yıl sonra darbe tazminatı

1960 darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon, 370 kişinin zarar gördüğünü kararlaştırdı. 370 kişinin 1457 yakınına manevi tazminat verilecek.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​61 yıl sonra darbe tazminatı
Arşiv

1960 darbesine ilişkin yargılamalar TBMM’de kabul edilen yasayla yok hükmünde sayılırken, zarar görenlerin tazmini için kurulan komisyonda bin 457 mağdur yakınına tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Darbe mağdurlarının zararlarının tazmini ele alan komisyona başvurular 25 Şubat-25 Mayıs tarihleri arasında alındı. Adalet Bakan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, Komisyon’un başvuruları değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Zekeriya Birkan
Zekeriya Birkan

370 KİŞİNİN YAKINLARINI KAPSIYOR

Birkan, şunları söyledi: “Zarar gördükleri beyanını içeren toplam 3 bin 52 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 370 zarar gören ile ilgili bin 457 başvurunun 7248 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmıştır. Zarar gördüğünü beyan eden 194 kişiye ilişkin bin 595 başvurunun ise 7248 sayılı Kanun kapsamına girmediği belirlenmiştir.”

4 AY İÇİNDE ÖDECENEK

Komisyon kararında ödenmesine karar verilen tazminat tutarı, kararın kesinleşmesini müteakip talep üzerine 4 ay içinde, kararda gösterilen kişiye Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

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