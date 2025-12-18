64 sayfalık rapor bugün Külliye’de

AK Parti, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı yasal mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş, öneri ve katkılarını içeren raporunu tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Genel Başkanvekili Efkan Ala, raporun son halini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.

11 bölüm 64 sayfadan oluşan raporda, terör örgütünün silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi illegal gelirlerinin tasfiyesine özel başlık açıldı. Bu gelir ortadan kalkmadan, terörün finansmanının sonlanmayacağına dikkat çekildi. Rapor, hafta sonuna kadar komisyona teslim edecek.





Şehit Hind’in ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi ve akrabalarını kabul etti. Külliye'deki kabulde Erdoğan, aile fertleri arasındaki çocuklara özel ilgi gösterdi. Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu üzerinden görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan “Hind Rajab'ın Sesi” filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, gösterimde Hind Rajab'ın ailesi de yer almıştı.





Başkentin ekonomi aktörleri Külliye'de

Erdoğan aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da bulunduğu heyeti kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı. Görüşmede Erdoğan’a Ankara'dan yurt dışına yapılan uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattına ilişkin öneriler arz edildi.





Mevlana’nın öğütleri bize yol gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da gerçekleştirilen Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri'ne mesaj göndererek mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi andı. Hazreti Mevlana'nın, vuslatının üzerinden 7,5 asır geçse de yalnızca bu toprakların değil, insanlığın ortak vicdanı, ortak nefesi ve ortak hikmeti olduğunu belirten Erdoğan, özetle şöyle devam etti: " Hazreti Mevlana'nın hikmet dolu öğretileri, bu toprakların irfanını mayalamış, sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin ebedi mührü olmuştur. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek inşa etmeyi hedef haline getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda Hazreti Mevlana'nın çağları aşan öğütleri bize yol göstermeye devam ediyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyor, Şebiarus'un tüm insanlığa barış getirmesini niyaz ediyorum."



