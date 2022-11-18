6’lı masa Türkiye’ye zarar veriyor

Altılı masada istifalar devam ediyor. Bu kez dikkat çeken istifa İYİ Parti’den geldi. Sosyal Politikalar Uzmanı Murat Çuhadar, Genel Başkan Meral Akşener’in başdanışmanlığından ayrıldı. Ayrılığın ardından “Türkiye’nin Yüzyılı” Platformu’nu kurarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararı aldı. Altılı masanın artık umut vaat etmediğini belirten Çuhadar, ayrılığın perde arkasını Yeni Şafak’a anlattı.

MESELE ÜLKENİN BEKASIDIR

Altılı masanın dezenformasyon yaptığının altını çizen Çuhadar, “ Sosyal Siyaset Uzmanı olarak, bugüne kadar ülkeme hizmet vermeye gayret etmiş bir insanım. Altılı masa ittifakının bu ülkeye ciddi anlamda zarar vereceği kanaatindeyim. Sayın Akşener de böyle bir masada oturmaya devam ettiği için istifa ettim. Şu anda mesele Erdoğan ya da AK Parti değildir. Mesele bu ülkenin bekasıdır. Bu ülkenin bekasına zarar veren her türlü eylem ve duruş bir politika olarak üretiliyor. AK Parti’nin HDP’yle Meclis’te yaptığı görüşme bile terörle kol kola yürüme mesajı olarak topluma aşılanmaya çalışılıyor. Bu, ülkeye yapılacak en büyük ihanet ve hainliktir. Maalesef bu politikalar, oluşturmuş oldukları trol ordularıyla birlikte sosyal medyada yer edinmeye başladı. Ben bunların karşısında mücadele ettim ” dedi.

REKLAM

ANKETLER GERÇEKÇİ DEĞİL

İYİ Parti’nin henüz parti oluşumunu tamamlamadığını ve bir örgütsel yapısının olmadığını belirten Çuhadar, “Anketlerde İYİ Parti için çıkan ortaya çıkan yüzde 13, yüzde 15 bandındaki rakamların sandığa yansıyacak rakamlar olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü o altılı masanın ihanet dolu politikalarının bu ülkenin bölünmesi ve bekasına yönelik bir facia getireceğini Türk milleti biliyordur. Bu nedenle ayrılmaya karar verdim. İYİ Parti’de üst düzey ve önemli bir konumum vardı ama benim için makam ve mevkiinin bir önemi yok. Benim için Türk milletinin ve Türkiye’nin geleceği önemlidir. Bu yüzden bir nefer olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına ve Cumhur İttifakı’na hizmet etme kararı aldım. Hiçbir yerden bir beklentim de yoktur” şeklinde konuştu.

REKLAM

Z kuşağı tabanlı

Kurdukları platformun şimdiden 20 bini aşkın üyesinin olduğunu kaydeden Çuhadar sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Endonezya’daki G20 zirvesine katıldığında ortaya koymuş olduğu bir fotoğraf vardı. Liderler arasında liderlik yapan bir duruşu vardı. Türkiye’nin, AK Parti’nin vizyonunu yeterince anlayamadığını düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurduk. Z kuşağı tabanlı bir hareket. Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye’yi bir dünya devi haline getirecek projelerine olan inancımızla demokrasi, insan hakları, hukuk ve adalet sistemi, sağlık ve eğitim devrimleri, savunma sanayisindeki kalkınma hamleleri ve anlaşılmamış konuları anlatmak için sahalara düşmeye hazırlanıyoruz. Botumu ve kotumu giyip, bucak bucak gezip herkese bu projeleri anlatacağım.”