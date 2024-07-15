7 katlı ihanet

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Üçüncü kat, ikinci katın “abi” ve “imam”larıdır. Bu kesimin örgüt ideolojisine bağlılığı kesin ve sadakatleri koşulsuzdur. Üst düzey gizli ve illegal işlerin yürütülmeye başlandığı tabakadır. Örgüte bağlı kaymakamlar (ilçe sorumluları), valiler (il sorumluları), alt birim memur, işçi, öğretmen, esnaf gruplarının “imam”ları, “üniversite imamları” bu tabakada yer almaktadır. Örgüt faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı bu grup tarafından gerçekleştirilmektedir. Bundan ötürü üçüncü katın sadakati de örgüt elebaşı Gülen için ayrı bir önemi haizdir. Gülen, örgüt üyeliğini bu kimseler için oldukça cazip kılmaktadır. Çoğunlukla vasıfsız ve örgüt dışında bir başarı elde etmesi zor olan bu kişilere manevi ödülün dışında bir mevki vermekte ve maddi imkânlar sağlamaktadır. Bir örnekle ifade etmek gerekirse normal koşullarda vali olması mümkün olmayan bir örgüt mensubu örgütün il yapılanmasının başına getirilerek bu kişiye Devletin valisinden daha iyi imkânlar sunulmakta ve daha geniş yetkiler tanınmaktadır.