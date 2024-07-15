7 katlı ihanet

Devleti ele geçirmek için kurulan FETÖ’nün karmaşık yapısı çözüldü. “Görünen” ve “gizli” yapılanma olmak üzere iki temel koldan inşa edilen FETÖ, medya kuruluşları, holdingler, vakıflar, STK’lar, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve yurtlar görünen kısmını oluşturuyor. Devlet de dâhil olmak üzere örgütün her faaliyet alanında teşkilatlanmış, “imam” adı verilen yönetici kadrosu ise gizli ve illegal yapılanmayı oluşturuyor. Örgütün yapılanması hem yatay hem de dikey örgütlenme şeklinde. FETÖ, ‘coğrafi’, ‘sektörel’ ve ‘kurumsal’ alanlarda kapsamlı bir yapılanmaya giderek faaliyet gösterilen her alanda hiyerarşik bir yapılanma söz konusu olduğu gibi kamusal ve sivil alanda oluşturulan hücreler arası çizgisel bir yapılanma bulunduruyor.
BAĞLILIK ARTTIKÇA ZİRVEYE
Örgütün üst katmanlarına çıkıldıkça giderek mahremleşen bir hücre tipi yapılanma söz konusu. Alt katmanlar ise görece daha mobil ve değişken olmakla birlikte ihtiyaca göre şekil alabilmektedir. Örgüt yapılanmasının daha iyi anlaşılması adına bu yatay ve dikey yapılanmayı ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Örgütün dikey yapılanması yedi katlı piramit metaforu ile anlatılmaya çalışılmaktadır. Bir kişinin örgüte bağlılığı arttıkça piramit içinde yükselmekte, örgütün faaliyetleri ve emellerine ilişkin farkındalığı artmaktadır. İşte FETÖ piramidinin bölümleri:
Fetullah Gülen ve kurmay tabaka
Has Tabaka
Bu katın çalışma planları doğrudan Gülen’in talimatları ile belirlenmekte; katın sorumlu olduğu yönetim alanları ise daha çok operasyonel niteliktedir. Tayin Heyeti: 1995 yılında kurulmuş olan tayin heyeti örgütün tüm yurt içi ve yurt dışı yönetici tayin işlemleri ile ilgilenmektedir. Tayinler ise genellikle Mart ayı içinde yapılmaktadır.
Bu heyet adeta bir kamu kurumu gibi hareket ederek 2-3 yılda bir örgüt atamalarını yapmaktadır.