7 şehir için alarm verildi: Meteoroloji sarı kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 7 il için de sarı kodlu alarm verildi.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak uyarısı yapmıştı. Bugün kentte sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kurum tarafından paylaşılan tahminlere göre bugün batı ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan yağış yarın yurdun geniş kesiminde görülecek.





Öte yandan 7 il için sarı kodlu alarm verdi. Sağanak uyarısı verilen bu iller sırasıyla Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce oldu.









İSTANBUL'DA SAĞANAK





İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.10.2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor.





RÜZGAR : Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





UYARILAR





KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



