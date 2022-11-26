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DÜZCE

71 bina acil yıkılacak: Deprem sonrası temizlik başladı

Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan yerlerin enkazları kaldırılmaya başlandı. Ekipler,- Gaziantep Caddesi’nde yıkılan bir iş yerinin enkazını temizledi. Depremden etkilenen kent merkezi ve köylerde hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
71 bina acil yıkılacak: Deprem sonrası temizlik başladı
Düzce depremi sonrası temizlik çalışmaları başlıyor.

Düzce ve çevre illerini sarsan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

71 BİNA ACİL YIKILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’deki 5,9’luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, “Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi” dedi.

İŞ YERİ TEMİZLENİYOR

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi’nde depremde yıkılan bir iş yeri enkazının kaldırılması için çalışma başlattı. İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklediler.

HASARLI CAMİ YIKILIYOR

Düzce depremi sonrasında yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide çalışmalar başladı. Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemine geçildi. 1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi.

BU HALDE GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ

  • Caminin yıkımını hüzünlü gözlerle izleyen köy sakinlerinden Abdulkadir Akbaş, “Biz sabaha karşı deprem olduğunda panikle, heyecanla uyandık, dışarı çıktık. 1999 depreminin izleri üzerimizde, onun etkileri içinde endişelendik, ismi bile yetiyor. 1980’li yıllarda bu cami inşa edildi, 1987’de hizmete geçti, 1999 depreminde kısmen hasar gördü ve kuvvetlendirildi. Bu depremde yıkım kararı verildi. Caminin yıkılması üzücü bir şey, köyümüzün hatıraları var. Büyüklerimizin bu caminin yapımında hizmetleri var, yıkılma kararı doğru olsa bile insan üzülüyor. O bizim bir parçamız. Burada bayram namazı sonrasında caminin içinde veya önünde bayramlaşma olurdu, fotoğraflar anı olarak kaldı. İnşallah yenisi daha sağlam olur” dedi.

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