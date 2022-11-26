71 bina acil yıkılacak: Deprem sonrası temizlik başladı

Düzce ve çevre illerini sarsan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

71 BİNA ACİL YIKILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce’deki 5,9’luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, “Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi” dedi.

İŞ YERİ TEMİZLENİYOR

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Caddesi’nde depremde yıkılan bir iş yeri enkazının kaldırılması için çalışma başlattı. İş yeri dar sokakta olduğu için küçük iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, enkazdan çıkan molozları ana caddeye taşıyarak kamyonlara yüklediler.

REKLAM

HASARLI CAMİ YIKILIYOR

Düzce depremi sonrasında yıkım kararı alınan Sarıdere köyündeki camide çalışmalar başladı. Depremde gördüğü hasar sebebiyle vatandaşlar tarafından eşyaların boşaltılması ve elektriklerin kesilmesinin ardından camide yıkım işlemine geçildi. 1987 yılında ibadete açılan caminin 1999 depreminden de etkilendiği öğrenildi.

BU HALDE GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ