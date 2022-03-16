Gündem 712 internet sitesine erişim engeli
ARDAHAN

712 internet sitesine erişim engeli

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan 712 internet sitesi tespit edildi. Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. Son 3 ayda toplam 712 internet sitesine erişim engeli uygulandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
712 internet sitesine erişim engeli
İnternet sitelerine erişim engeli

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerika, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yayın yapan farklı URL adreslerine ait yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar, Terör Örgütü propagandası ile dolandırıcılık amaçlı bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini ele geçirmek amacıyla açılmış toplamda 712 internet sitesi tespit edildi.

İnternet sitelerine erişim engeli
İnternet sitelerine erişim engeli


5651 sayılı "internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" kanunun 8. maddesi gereğince internet siteleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek internet sitelerine olan erişim engellendi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 712 yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşılan internet sitesine erişim engeli kararı uygulanması sağlandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamu düzeninin sağlanması ve huzur ile asayişin devamı için operasyonlara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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