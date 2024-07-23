|
Gündem

75 yaşındaki Alzaymır hastası kadından 8 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu, 15 Temmuz'da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. 8 gündür kayıp olan ve en son orman yoluna doğru gittiği tespit edilen 75 yaşındaki kadın için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

17:09 - 23/07/2024 Salı
IHA
Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu kayboldu.
Alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi'ndeki evinden 15 Temmuz Pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Sabriye Dedeoğlu'nun (75) ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


İhbar üzerine harekete geçen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Sabriye Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiğini tespit etti.


Ekipler çeşitli illerden gelen ihbarları da değerlendirirken her ihtimale karşı hastane arkasındaki bölgede kadavra köpeği, komandolar, AFAD ve SAR ekipleri geniş kapsamlı taramalarına devam ediyor.



#Muğla
#Kayıp
#Alzaymır
44 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul nöbetçi eczaneleri 23 Temmuz 2024 Salı