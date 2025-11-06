85 bin kişi hacı adayı oldu

2026 yılı hac kuraları çekildi. 1 milyon 799 bin 835 kişi arasından 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların Mescid-i Haram'a girebildiğini hatırlattı.
Kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı 2026 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Hac kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
SONUÇLAR E-DEVLET'TE
Hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından sınırlı olması dolayısıyla herkesi aynı anda kutsal topraklara götürmenin mümkün olmadığını ifade eden Arpaguş, şu bilgileri paylaştı: "Mekke'de ibadet mahalleri olan Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat belli bir kapasiteye sahiptir. Mevcut kapasiteyi aşan bir kalabalık olduğunda telafisi mümkün olmayan facialar yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır." Hacla ilgili bazı hatırlatmalar da yapan Arpaguş, "Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir" uyarısını yaptı. Ayrıca hacı adayları sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Ekranlara kilitlenen hacı adaylarının kalpleri bir attı. İsmini görenler mutluluk gözyaşlarına boğulurken, listede adını bulamayanlar bir yıl daha umutlarını erteledi. İlk sevinci yaşayanlardan biri Ayşegül isimli bir vatandaş, 4 senedir bu anı beklediğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Ailesiyle birlikte gelen Zehra Güler de ismini ekranda görünce duygulu anlar yaşadı. Güler, “İnanıyordum, 14 sene oldu. Çok mutluyum. Bu sene gideceğimizden emindim. Ailecek gideceğiz” dedi. Kurada adını henüz bulamayan Ali Aydın ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Hayırlısı neyse o olsun, nasip kısmet. 2011’de kuraya girdim, bu sene 15-16’ncı senem. Henüz bakıyorum, adımı göremedim. Gidemeyenlere de Allah nasip etsin.”