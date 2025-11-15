9 ayda 50 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin dünya çapında bir turizm markası olduğuna dikkat çekerek, “2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi oldu. Turizm gelirimiz yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara yükseldi” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Ersoy, “2017’de 15’inci sırada olan ülkemiz, 2024’te 7’nciliğe yükseldi. Bu ivme, yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 64 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım yaklaştığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, özetle şu ifadeleri kullandı: “‘Bir Anadolu Şenliği’ Terörsüz Türkiye faaliyetleri kapsamında bakanlığımızca bu yıl beş farklı şehirde hayata geçirildi. 22 Ağustos’ta Hakkâri’de başlayan şenlik, sırasıyla Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te gerçekleştirildi. Gece Müzeciliği ile Anadolu’nun kadim hazineleri, güneş battıktan sonra da medeniyet ışığıyla aydınlanıyor. 550 binden fazla ziyaretçi eşsiz deneyimden faydalandı. Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından. On beş yeni şehitlik tespit edildi; şehitliklerin sekiz tanesi ihya edildi. Kapadokya’daki tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 1.132 kaçak yapı ortadan kaldırıldı.”