Türkiye'de 9 ayda en fazla turist gelen iller belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı son tabloya göre 2025, Türkiye için adeta “ziyaretçi patlaması” yılı oldu. Gurbetçi trafiğinin de eklenmesiyle ülkeye gelen toplam giriş 49 milyon eşiğini aştı. Böylece Türkiye, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,65’lik artış yakalayarak turizmdeki güçlü ivmesini net biçimde ortaya koydu.
2025'in ilk 3 ayında Türkiye'ye 8 milyon 423 bin 923'ü gurbetçi olmak üzere toplamda 49 milyon 992 bin 520 kişi giriş yaptı.
Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,65 artış görüldü
Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre 2025 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 1,65 artış gösterdi.
2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 15,03 artış gösterdi.
Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı
2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı, 2024 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,38 artış gösterdi.
2025 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,54 artış kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre; gösterilen artışla bu sayı 6 milyon 87 bin 374 oldu.
Eylül ayında en çok giriş Antalya'ya yapıldı
Eylül ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: