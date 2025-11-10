Türkiye'de 9 ayda en fazla turist gelen iller belli oldu

2025'in ilk 3 ayında Türkiye'ye 8 milyon 423 bin 923'ü gurbetçi olmak üzere toplamda 49 milyon 992 bin 520 kişi giriş yaptı.





Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,65 artış görüldü





Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre 2025 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 1,65 artış gösterdi.





2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 15,03 artış gösterdi.





Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı





2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı, 2024 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,38 artış gösterdi.





2025 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,54 artış kaydedildi.





Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre; gösterilen artışla bu sayı 6 milyon 87 bin 374 oldu.





Eylül ayında en çok giriş Antalya'ya yapıldı





Eylül ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:





1-Antalya: Yüzde 37,33 (2 milyon 272 bin 402)





2-İstanbul: Yüzde 29,42 (1 milyon 790 bin 651)





3-Muğla: Yüzde 9,23 (561 bin 693)





4-Edirne: Yüzde 6,23 (379 bin 259)





5-İzmir: Yüzde 3,26 (198 bin 694)











