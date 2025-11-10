Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminiyle 2026 asgari ücret zam senaryoları değişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu toplantısında tahmin aralığının yüzde 25-29’dan yüzde 31-33’e yükseltildiğini açıkladı. Bu güncelleme, işçi ve işveren kesiminde beklentileri yeniden şekillendirdi. Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi, yüzde 28 ila 40 arasında değişen zam senaryoları masaya taşındı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte gündemde yer alan senaryolarla tüm detaylar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 2025 yılı Enflasyon Raporu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, ağustos ayında yüzde 25-29 aralığında duyurulan enflasyon tahmininin, güncellenerek yüzde 31-33 bandına çıkarıldığını bildirdi.
Yıl sonu enflasyon beklentisinin de piyasa katılımcıları anketinde %29,86’dan %31,77’ye yükseldiğini belirten Karahan, böylece Merkez Bankası ile piyasanın öngörülerinin birbirine daha yakın hale geldiğini vurguladı.
“Merkez Bankası tavsiye vermez, enflasyonla mücadele eder”
Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki Merkez Bankası yaklaşımına da değinerek, kurumun bu konuda tavsiye verici bir rol üstlenmediğini, ancak enflasyonun düşük gelir gruplarının alım gücünü azaltmaması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Karahan, “Yüksek enflasyon ücretleri reel olarak eritiyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele, düşük gelirli vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
TÜRK-İŞ’ten “komisyon yapısı değişmeli” çağrısı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik TÜRK-İŞ komisyonun daha dengeli bir temsil yapısına kavuşturulması gerektiğini belirtti. 21 Ekim’de yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bu konuda değerlendirmelerde bulundu.
İşverenden yüzde 5 ek zam mesajı
Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gültepe, “Komisyonun belirleyeceği oran doğru olacaktır. Özel sektör olarak belirlenen oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz” dedi.
Yeni tahminle masadaki zam senaryoları
Merkez Bankası’nın güncellenen enflasyon beklentisine göre, 2026 yılı için olası asgari ücret artış oranları ve buna karşılık gelen tahmini tutarlar şu şekilde hesaplanıyor:
%28 artış: 28.294 TL
%31 artış: 28.956 TL
%33 artış: 29.398 TL
%35 artış: 29.841 TL
%40 artış: 30.946 TL
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret oranı için henüz resmi görüşmelere başlamadı. Komisyonun aralık ayı itibarıyla bir araya gelmesi ve yeni yıldan önce kararın duyurulması bekleniyor.
Süreç kapsamında işçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet kanadı bir araya gelerek zam oranına ilişkin beklentilerini masaya yatıracak. Bu görüşmelerin ardından hem ekonomik veriler hem de enflasyon tahminleri dikkate alınarak nihai oran belirlenecek.
Üçlü yapıdan oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları tamamlandığında, 2026 yılında uygulanacak yeni asgari ücret tutarı da resmen açıklanmış olacak