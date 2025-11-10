Yıl sonu enflasyon beklentisinin de piyasa katılımcıları anketinde %29,86’dan %31,77’ye yükseldiğini belirten Karahan, böylece Merkez Bankası ile piyasanın öngörülerinin birbirine daha yakın hale geldiğini vurguladı.





“Merkez Bankası tavsiye vermez, enflasyonla mücadele eder”





Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki Merkez Bankası yaklaşımına da değinerek, kurumun bu konuda tavsiye verici bir rol üstlenmediğini, ancak enflasyonun düşük gelir gruplarının alım gücünü azaltmaması için gerekli adımların atıldığını söyledi. Karahan, “Yüksek enflasyon ücretleri reel olarak eritiyor. Bu nedenle enflasyonla mücadele, düşük gelirli vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.