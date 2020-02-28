9 yıl oldu

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. ‘Yaşanabilir bir Türkiye’, ‘Yeniden büyük Türkiye’ ve ‘Yeni bir dünya’ idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.
KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI
- Kalp yetmezliğine bağlı olarak 2011 yılında hayatını kaybeden Erbakan vefatının 9’uncu yıldönümü dolayısıyla dualarla anıldı. Merkezefendi Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra çok sayıda vatandaş merhum Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında bir araya geldi. Vatandaşlar Merhum Erbakan’ın mezarı başında toplu olarak Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Duanın ardından hayırseverler Erbakan hoca için düzenlenen anma törenine katılan vatandaşlara gül suyu, helva, tatlı ve lokum ikram etti.