9 yıl oldu ‘Adil Düzen’ ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealleriyle Türk siyasetine damga vuran büyük dava ve siyaset adamı Milli Görüş lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 9. yılında anıldı. Erbakan’ın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Kur’ân okuyup dua etti.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 04:00 Yeni Şafak