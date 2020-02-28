Gündem 9 yıl oldu
POLİTİKA

9 yıl oldu

‘Adil Düzen’ ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealleriyle Türk siyasetine damga vuran büyük dava ve siyaset adamı Milli Görüş lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 9. yılında anıldı. Erbakan’ın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Kur’ân okuyup dua etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmettin Erbakan
Necmettin Erbakan

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. ‘Yaşanabilir bir Türkiye’, ‘Yeniden büyük Türkiye’ ve ‘Yeni bir dünya’ idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.

Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan vefatının 9. yılında kabri başında dualarla anıldı.

KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI

  • Kalp yetmezliğine bağlı olarak 2011 yılında hayatını kaybeden Erbakan vefatının 9’uncu yıldönümü dolayısıyla dualarla anıldı. Merkezefendi Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra çok sayıda vatandaş merhum Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında bir araya geldi. Vatandaşlar Merhum Erbakan’ın mezarı başında toplu olarak Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Duanın ardından hayırseverler Erbakan hoca için düzenlenen anma törenine katılan vatandaşlara gül suyu, helva, tatlı ve lokum ikram etti.

ABD ve İsrail’in ‘Ortadoğu’ planını Erbakan 1992’de anlatmıştı
OYNAT
ABD ve İsrail’in ‘Ortadoğu’ planını Erbakan 1992’de anlatmıştı
Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, 24 Eylül 1992'de TBMM'de yaptığı konuşmada PKK terör örgütünün yaptığı saldırıların arka planında İsrail ve ABD'nin bölgeyi kaosa sürüklemek ve Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek olduğuna dikkat çekiyor.
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