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POLİTİKA

97.Yıl Coşkusu

30 Ağustos zaferin 97. yılı sebebiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Zafer’in Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının adı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zaferler ayı” dediği Ağustos’taki anma törenleri devam ediyor. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları için geçtiğimiz hafta başı Ahlat ve Malazgirt’teki anma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünde Beştepe’de geniş katılımlı bir resepsiyon verecek.

İLK DURAK ANITKABİR

Resepsiyon öncesi sabah saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe’de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan akşam 19.00’da ise Beştepe’de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor ve sanat camiasından isimlerle resepsiyonda bir araya gelecek.

TEŞEKKÜR TURLARINA DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür turlarına da devam ediyor. İlk teşekkür ziyaretini baba ocağı Rize’de yapan Erdoğan, bu kapsamda Pazar günü Konya’ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı olan 4 Eylül’de de Sivas’taki etkinliklere katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Orta Anadolu’da ilk kez Sivas’ta toplanacak olan Ekonomi Fuarına katılması planlanıyor. Programda üst düzey yöneticilerin yanı sıra bakanlar ve ekonominin önemli aktörleri bulunacak.

TAKSİM’DE DİJİTAL GÖSTERİ

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan “30 Ağustos-Zafere Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi’nde milletin yazdığı şanlı destan yeniden yaşatılacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünyanın adından övgüyle bahsettiği, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığı anımsatıldı.

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TUZAKLARI BOZMAYA KARARLIYIZ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, “Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının adıdır” dedi. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz’un, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşındığını hatırlatan Erdoğan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
  • MÜCADELEMİZİ ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ
  • “Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu temennilerle bir kez daha şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

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