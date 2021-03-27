A takımı ile yola devam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve MDK üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13’üncü Olağan Kurultay’ın ardından dün Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nu topladı. Toplantıda Bahçeli yakın çalışma ekibini de belirledi. Divan’da 8 isim yerini korudu. İki ismin yeri değişirken, 5 yeni isim eklendi. Genel başkan yardımcılarında Teşkilat İşlerinden Sorumlu Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Feti Yıldız, Mali İşlerden Sorumlu Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Kamil Aydın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Yaşar Yıldırım ile Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yerlerini korudu.

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İKİ İSMİN GÖREVİ DEĞİŞTİ

Yeni divanda iki ismin ise görevleri değiştirildi. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Mustafa Kalaycı Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu oldu. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu İsmail Faruk Aksu da Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

5 İSİM LİSTE DIŞI KALDI

Deniz Depboylu, Emin Haluk Ayhan, Hidayet Vahapoğlu, Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci’ye yeni divanda yer verilmedi. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir, Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na Pelin Yılık, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Filiz Kılıç, İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı’na Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan getirildi.

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