A takımına gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya’nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankanın A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, 49 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyetine getirildi.
MASAK RAPORU BEKLENDİ
Bank Asya’nın 310 kişiden oluşan hissedarları arasında bulunan 68 kişilik A takımına operasyon için, MASAK raporunun tamamlanmasının beklendiği ortaya çıktı. Bank Asya soruşturması kapsamında daha önce hissedarlara yönelik Bylock operasyonları olduğu öğrenilirken, son operasyonda tespit edilen 68 isimde örgütün gizli haberleşme programı Bylock çıkmadı.
ABD’YE HER AY RAPOR
MASAK raporlarında, hissedarlarının FETÖ lideri Gülen’in talimatı sonrası hesaplarında artış yaptıkları ve yöneticilere hesapların arttırılması yönünde talimat verdikleri belirlendi. Hissedarların örgüt lideri Gülen ile direkt konuş.
- İşte o isimler
- Operasyon kapsamında gözaltına alınan Bank Asya’nın hissedarları arasında Burak Serdaroğlu, Ali Gülen, Hürriyet Özata, Sadık Gülen ve Mustafa Akbulut’ta bulunuyor. Bank Asya kurulduğu yıldan beri her yıl faaliyet raporunda imtiyazlı ortakların tam listesini yayınlıyorken, MİT krizinin ardından liste yayınlamıyordu. Son listeyi yayınladığı 2010 yılına ait tam listede imtiyazlı ortak sayısı 310 kişi. İşte operasyon kapsamında gözaltına alınanların son listede ismi bulunuyor. Bunlar arasında ABD’de yaşayan Fettullahçı Terör Örgütü lideri Gülen ile aynı soyadı olan 2 kişi yer alıyor.