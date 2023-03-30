ABD basını CHP liderinin seçimleri kazanma şansını değerlendirdi: Kılıçdaroğlu İnce'ye muhtaç

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı TV100 programında sunucunun tepki çeken "Sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size aldıran motivasyonunuz ne?" sorusunu "Peki ben yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Altı Parti hepsi toplayıp 30 alırsa ben de 25 alırsam sokağa kim çıkamaz ben de bunu soruyorum" diye yanıtladı.