ABD çıkmazda Arapları savaşa çağırıyor

ABD ve İsrail ittifakının, bölgesel bir savaş çıkarma hedefine yönelik provokatif çabalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Amerika Fox News kanalına konuşan, siyonist İsrail destekçisi ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran’a karşı yürütülen savaşın genişletilmesi için Arap ülkelerine açık çağrı yaptı. Graham, Arap ülkelerinin ABD ile güçlü bir ittifak ve güvenlik anlaşması istiyorlarsa İran’a karşı yürütülen savaşa doğrudan katılmaları gerektiğini söyledi. Arap ülkelerine seslenen Graham, “Arap dostlarımıza söylüyorum: Siz de vuruluyorsunuz. Şimdiye kadar herhangi bir Arap ülkesi İran’ı vurdu mu? Eğer ABD ile bir anlaşma istiyorsanız bu kavgaya dahil olmanız gerekiyor. Amerika Orta Doğu’ya tek başına savaşmaya gelmeyecek” ifadelerini kullandı. Graham ayrıca ABD ile Arap ülkeleri arasında İran’a karşı bir askeri koalisyon kurulabileceğini savunarak, “ABD ile Arap dünyası arasında İran rejimine karşı nefes kesici bir koalisyon görebiliriz” dedi.

SUUD'A AÇIK TEHDİT: SONUÇLARI OLUR

Graham bir başka paylaşımında "Anladığım kadarıyla Krallık, bölgeyi terörize eden ve 7 Amerikalıyı öldüren barbar ve terörist İran rejimini sona erdirmek için yapılan çabalara yetenekli ordusunu dahil etmeyi reddediyor" ifadelerini kullanarak mesajını şu ifadelerle bitirdi: "Umarım bu durum yakında değişir. Aksi takdirde, sonuçları olacaktır."

Petrolü vurmayın uyarısı

Uzun süredir İsrail’e verdiği güçlü destekle bilinen Graham’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a karşı askeri operasyon başlatmaya ikna eden isimlerden biri olduğu yönünde Washington kulislerinde sıkça dile getirilen iddialar bulunuyor. Senatörün son açıklamaları da ABD’nin İran’a yönelik askeri stratejisinin bölgesel bir savaşa dönüşmesi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan Graham, İsrail’e de İran’daki hedefler konusunda dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu. Özellikle İran’ın petrol altyapısına yönelik saldırıların ülkenin gelecekteki ekonomik toparlanmasını zorlaştırabileceğini savunan Graham, “Hedeflerinizi dikkatli seçin. Amacımız İran halkını özgürleştirmek olmalı. Rejim çöktüğünde İran’ın petrol ekonomisi yeni bir başlangıç için hayati önem taşıyacak” dedi. Graham daha önce yaptığı bir açıklamada ABD ve İsrail bombardımanında ölen İranlılar için "Onlara cehennemi yaşatıyoruz. Bu rejim artık ölmek üzere, dizlerinin üzerine düşecek ve yıkıldığında inanılmaz bir zenginliğe ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.











