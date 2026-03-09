Ukrayna, Ürdün'deki ABD üslerini "korumak amacıyla" İHA'lar ve uzman ekip gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, The New York Times'da Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin konuştu. Zelenski, Ukrayna'nın Ürdün'de yer alan askeri üslerini "korumak" için önleme İHA'ları ve uzman ekip gönderdiğini ifade etti.
Zelenski, ABD merkezli The New York Times'a (NYT) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukraynalı uzmanlardan oluşan başka bir ekibin de bölgeye gideceğini aktaran Zelenski, bu ekibin bölge ülkelerine, saldırılara karşı yalnızca Patriot sistemlerini kullanmakla kalmayıp, İran yapımı İHA'lara karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda da destek vereceklerini ifade etti.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Vasington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.