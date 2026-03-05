Ukrayna: Rus ordusu mısır yüklü sivil bir gemiye saldırı düzenledi

"Limandan ayrılan gemi, İstanbul Boğazı'na doğru ilerliyordu. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait botlar, olay yerine yardım sağlamak için derhal gönderildi. Ama geminin kaptanı yardım istemedi ve yaralıyı tahliye etmeyi reddetti. Kuru yük gemisi belirli bir rota üzerinde hareket etmeye devam etti"