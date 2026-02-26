Yeni Şafak
Rusya: Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki en ağır konu toprak sorunu

15:3626/02/2026, Perşembe
DHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki en ağır konunun toprak sorunu olduğunu belirterek, “Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir Rus kanalına verdiği röportajda, Ukrayna krizinin çözüm sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Ciddi görüşmeler öncesinde uzmanlar seviyesinde titiz bir çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Peskov, masadaki en zorlu başlığın toprak konusu olduğunu vurguladı.

Peskov,
“Toprak sorunu, en ağır konu. Kiev yönetimi, şu anda barışçıl bir çözüm için seçenekler aramak yerine Avrupa'dan paraları harcamanın yollarını bulmak için uğraşıyor”
ifadelerini kullandı.
Ukrayna yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Peskov,
“Milyarlarca avro elde etmeye çalışıyorlar. Bu konuda gerçekten ciddi çalışıyorlar ancak diğer konularda ciddiyetlerini görmüyoruz”
diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah desteğine de değinen Peskov, İngiltere ve Fransa'nın Kiev yönetimine nükleer bomba verme yönündeki planlarına ilişkin iddiaları ise ‘çılgınca’ olarak nitelendirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için yaptığı başkent Moskova'da görüşme teklifinin halen geçerli olduğunu da bildirdi.



