Rusya: Ukrayna'ya ait 95 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 95 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 95 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 5'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.



